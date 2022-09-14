Глава Шебекино опроверг информацию об атаке погранпункта
14 сентября 202217:07
Информация об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) погранпункта Шебекино в Белгородской области не соответствует действительности. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил об этом в своём аккаунте во «ВКонтакте».
Жданов призвал население доверять сообщениям только из официальных источников.
Ранее украинские военные обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Авангардная группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября
- В Азербайджане заблокировали TikTok
- Похороны королевы Великобритании Елизаветы II будут транслировать кинотеатры
- Экономисты BCS назвали спасительную для российского бюджета стоимость нефти
- Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии коронавируса
- АТОР: Малайзия захотела работать с картами «Мир»
- Киргизия и Таджикистан сообщили о жертвах перестрелок на границе
- Кадыров выступил за введение в России военного положения
- Путин: В регионах есть проблемы с тестированием на COVID-19
- Пашинян назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном
14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru