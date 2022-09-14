Глава Шебекино опроверг информацию об атаке погранпункта

Информация об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) погранпункта Шебекино в Белгородской области не соответствует действительности. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил об этом в своём аккаунте во «ВКонтакте».

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Жданов призвал население доверять сообщениям только из официальных источников.

Ранее украинские военные обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаРоссияВСУОбстрел
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