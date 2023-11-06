Гладков: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Белгородской области
Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины за минувшие сутки, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В частности, ВСУ обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе.
«Зафиксировано 4 прилета. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в Telegram.
Также один минометный снаряд был выпущен по селу Дроновка Грайворонского городского округа. ⠀
Кроме того, в Шебекинском городском округе ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства на производственный цех промышленного предприятия в селе Ржевка. Была повреждена кровля и выбиты окна.
«По селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 2 минометных снаряда ... Обошлось без пострадавших и разрушений», — добавил Гладков.
Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что украинские войска выпустили по территории региона 13 снарядов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru