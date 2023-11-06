Гладков: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Белгородской области

Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины за минувшие сутки, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгородскую область

В частности, ВСУ обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе.

«Зафиксировано 4 прилета. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в Telegram.

Также один минометный снаряд был выпущен по селу Дроновка Грайворонского городского округа. ⠀

Кроме того, в Шебекинском городском округе ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства на производственный цех промышленного предприятия в селе Ржевка. Была повреждена кровля и выбиты окна.

«По селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 2 минометных снаряда ... Обошлось без пострадавших и разрушений», — добавил Гладков.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что украинские войска выпустили по территории региона 13 снарядов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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