Гладков: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Белгородской области

В частности, ВСУ обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе.

«Зафиксировано 4 прилета. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в Telegram.

Также один минометный снаряд был выпущен по селу Дроновка Грайворонского городского округа. ⠀

Кроме того, в Шебекинском городском округе ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства на производственный цех промышленного предприятия в селе Ржевка. Была повреждена кровля и выбиты окна.

«По селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 2 минометных снаряда ... Обошлось без пострадавших и разрушений», — добавил Гладков.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что украинские войска выпустили по территории региона 13 снарядов, напоминает RT.

