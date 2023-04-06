Гладков: в Белгородской области сбили украинский беспилотник
6 апреля 202316:02
Российская система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а обломки упали в поле.
Добавляется, что на месте работает оперативная группа.
Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев раскрыл «Радиоточке НСН» способы борьбы с беспилотниками в ответ на угрозу со стороны Украины атаковать Россию «тысячей беспилотников».
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru