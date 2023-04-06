Гладков: в Белгородской области сбили украинский беспилотник

Российская система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а обломки упали в поле.

Добавляется, что на месте работает оперативная группа.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев раскрыл «Радиоточке НСН» способы борьбы с беспилотниками в ответ на угрозу со стороны Украины атаковать Россию «тысячей беспилотников».

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