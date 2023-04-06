Гладков: в Белгородской области сбили украинский беспилотник

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а обломки упали в поле.

Добавляется, что на месте работает оперативная группа.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев раскрыл «Радиоточке НСН» способы борьбы с беспилотниками в ответ на угрозу со стороны Украины атаковать Россию «тысячей беспилотников».

