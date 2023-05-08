Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области

В одном из домовладений повреждена крыша, фасад и окна, в другом посекло фасад и забор. Пострадавших нет.

«Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», - сообщил губернатор.

ВСУ 8 мая обстреляли город Шебекино. Пострадали четверо местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

