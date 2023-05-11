Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
11 мая 202322:56
Над Белгородом и областью сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия, отметил губернатор.
Вечером 10 мая над Белгородом сбили три беспилотника. Дроны упали в частном секторе под Белгородом. Повреждения получили два домовладения и автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru