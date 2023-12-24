Гладков рассказал о состоянии пострадавших при атаке дрона-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил находящихся в больнице рабочих, пострадавших при атаке дрона-камикадзе в Грайворонском городском округе. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

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По его словам, динамика выздоровления пяти пострадавших положительная. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации.

«Ввиду травмы лица и близости дыхательных путей пациенту необходимо проведение ИВЛ, в связи с этим проводится медикаментозная седация», - уточнил Гладков.

Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

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Фото: t.me/vvgladkov
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