Гладков рассказал о состоянии пострадавших при атаке дрона-камикадзе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил находящихся в больнице рабочих, пострадавших при атаке дрона-камикадзе в Грайворонском городском округе. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, динамика выздоровления пяти пострадавших положительная. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации.
«Ввиду травмы лица и близости дыхательных путей пациенту необходимо проведение ИВЛ, в связи с этим проводится медикаментозная седация», - уточнил Гладков.
Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.
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