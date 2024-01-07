Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ

По его словам, уже восстановлено 1 тыс. 900 квадратных метров остекления, более 400 квадратных метров кровли. Работы продолжаются. Губернатор выразил уверенность в том, что в скором времени они будут завершены.

Что касается 68 раненых, которые находятся в больницах Белгорода и Москвы, то одного пострадавшего медики уже выписали. Четверо взрослых и столько же детей переведены в больницах Москвы из реанимации в обычные палаты. Гладков считает, что совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря украинской стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

