Гладков: При обстреле Белгорода погибла годовалая девочка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек.
По его словам, в числе погибших один ребёнок - годовалая девочка Валентина.⠀
«Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе», - написал он.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что в результате обстрела Белгорода пострадали 17 человек, в город направлена бригада специалистов федеральных центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru