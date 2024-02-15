Гладков: При обстреле Белгорода погибла годовалая девочка

По его словам, в числе погибших один ребёнок - годовалая девочка Валентина.⠀

«Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе», - написал он.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что в результате обстрела Белгорода пострадали 17 человек, в город направлена бригада специалистов федеральных центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

