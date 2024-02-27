Гладков: Из-за сбитого украинского БПЛА в Белгородском районе загорелось поле

По его словам, обошлось без пострадавших нет.

«Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, погибли три человека, сообщает RT.