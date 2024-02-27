Гладков: Из-за сбитого украинского БПЛА в Белгородском районе загорелось поле

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа в районе посёлка Разумное Белгородского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, обошлось без пострадавших нет.

«Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, погибли три человека, сообщает RT.

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