Гладков: Из-за сбитого украинского БПЛА в Белгородском районе загорелось поле
27 февраля 202417:16
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа в районе посёлка Разумное Белгородского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, обошлось без пострадавших нет.
«Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, погибли три человека, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru