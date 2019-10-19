Гидролог заявил об аномальном числе жертв прорыва дамбы в Краснодарском крае

«Сооружение непонятного класса, типа и назначения. То ли достроено было, то ли не достроено. По крайней мере, очевидно, что декларации о безопасности нет, на учете в Ростехнадзоре тоже не стояло. По-видимому, возведено без проекта, в результате, тоже можно предположить, необходимые мероприятия по мониторингу безопасности, скорее всего, так же не реализовывались. В результате, как всегда, в силу стечения ряда обстоятельств, сложились условия, которые способствовали нарушению свойств этой плотины, она и рухнула. Скорее всего, речь идет о том, что в течение осени было большое количество дождей, и водохранилище, которое создается такими сооружениями, было, видимо, переполнено. Само тело плотины подверглось интенсивной фильтрации, может быть, был вынос грунта. Технологические причины разнообразные, их можно долго перечислять», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что для подобного инцидента число жертв чрезвычайно велико, при этом таких объектов по стране – довольно много.

«Можно только высказать слова соболезнований в адрес близких погибших, число жертв, конечно, чрезвычайно велико для такого не столь исключительного события. По-видимому, система оповещения полностью отсутствовала, отсутствовала система мониторинга безопасности этого сооружения. Таких объектов множество. Много осталось от советского строя, в которых собственник вообще отсутствует, и там предъявить эти претензии некому. Вот в чем сложность нашей современной хозяйственной жизни», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что в красноярском управлении МЧС заявили, что общежития были возведены с грубыми нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения. А прибывший на место трагедии губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что на объекте были нарушены «все мыслимые и немыслимые» нормы.

