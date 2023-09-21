Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Ранее автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Карабахе, военные возвращались с наблюдательного поста около населенного пункта Джанятаг, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Находившиеся в машине погибли. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с ЧП и попросило проявить терпение, пока идет расследование инцидента.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава республики принес российскому лидеру извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Также Алиев выразил Путину соболезнования из-за произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru