Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев

Ранее автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Карабахе, военные возвращались с наблюдательного поста около населенного пункта Джанятаг, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Находившиеся в машине погибли. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с ЧП и попросило проявить терпение, пока идет расследование инцидента.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава республики принес российскому лидеру извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Также Алиев выразил Путину соболезнования из-за произошедшего.

