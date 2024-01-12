Генконсульство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в Кемере

Отмечается, что представитель полиции города заявил об обнаружении в лесном массиве тела пропавшей 4 января россиянки 1983 года рождения.

«Обстоятельства гибели российской гражданки уточняются, проводятся следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что более подробная информация будет озвучена после получения официального ответа турецких властей на запрос российской стороны.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что в 2023 году в стране погибли более 120 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

