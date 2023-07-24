Газоснабжение промзоны Кисловодска нарушено из-за обрушения подпорной стены

Снабжение бытовым газом промышленной зоны Кисловодска нарушено в связи с инцидентом с падением подпорной стены после подмыва проливными дождями. Рухнувшая стена повредила газопровода среднего давления, сообщил «Интерфаксу» глава курортного города Евгений Моисеев.

Специалисты уже пришли к выводу, что стена была возведена с нарушением технических требований и не выдержала тяжести грунта, который намок в результате дождей. Всего обрушилось 25 метров подпорной стены, обломки повредили четыре легковых автомобиля. Как отмечает публикующий видео инцидента Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди, к счастью, не пострадали.

Поврежденная газовая труба обеспечивает четырех абонентов. Существует угроза дальнейшего разрушения подпорной стены, которая может рухнуть на металлический ангар, предупредили главке МЧС по Ставропольскому краю.

