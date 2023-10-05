ФТС задержала инженера ОПК за контрабанду военной продукции

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который нелегально отправлял в страны Европы, США и Японию российскую военную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

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По данным ведомства, мужчина отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей, пишет RT. В ФТС уточнили, что в течение двух лет два жителя Москвы через свой интернет-магазин продавали российские и советские товары военного назначения. Организатор покупал военную продукцию на интернет-площадках, отправлял заказчикам за границу, а его проживающий в Великобритании подельник принимал заказы на товар и оплату.

Как отметили в ФТС, в некоторые посылки задержанный инженер вкладывал записки против специальной военной операции. В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по статье о контрабанде военной техники, фигуранта отправили под домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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