ФСБ задержала женщину за сбор данных о российской армии

Она была задержана за сбор данных о местах дислокации и передвижении подразделений ВС страны.

Женщина заявила, что с ней ней связался неизвестный, который заинтересовался ее местом жительства в Луганске. В ходе переписки она поняла, что этот человек связан с украинской армией, после чего она начала передавать ему секретную информацию, в том числе скриншоты карт.

Неделей ранее в ЛНР задержали двух пособников СБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

