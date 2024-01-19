ФСБ задержала женщину за сбор данных о российской армии

В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ вычислили собиравшую данные о российской армии женщину. Об этом сообщает ТАСС.

Жителю Комсомольска-на-Амуре дали 9,5 года колонии за шпионаж

Она была задержана за сбор данных о местах дислокации и передвижении подразделений ВС страны.

Женщина заявила, что с ней ней связался неизвестный, который заинтересовался ее местом жительства в Луганске. В ходе переписки она поняла, что этот человек связан с украинской армией, после чего она начала передавать ему секретную информацию, в том числе скриншоты карт.

Неделей ранее в ЛНР задержали двух пособников СБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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