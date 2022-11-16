ФСБ задержала польского дипломата за взятку в 20 тысяч евро при ввозе алкоголя
ФСБ задержала в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом, подозреваемую в получении взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
По данным силовиков, «сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва» была задержана при получении взятки за подготовку поддельной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя.
В МИД РФ объявили женщину «неприемлемым лицом» и предложили ей покинуть территорию России в течение недели, пишет RT.
Кроме того, правоохранители обнаружили склад хранения контрабанды и изъяли более 40 тонн спиртных напитков стоимостью не менее $2 млн. Задержаны трое россиян, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкоголя. Возбуждено уголовное дело о контрабанде алкогольной продукции и приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
В конце октября ФСБ задержала участников организованной преступной группы, поставлявшей наркотики на Дальний Восток, напоминает «Свободная пресса». У злоумышленников — 36-летней жительницы Хабаровска и 32-летнего жителя Читы — изъяли более 6 килограммов запрещенных веществ, стоимость которых на черном рынке оценивается в 20 млн рублей.
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