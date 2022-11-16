ФСБ задержала польского дипломата за взятку в 20 тысяч евро при ввозе алкоголя

По данным силовиков, «сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва» была задержана при получении взятки за подготовку поддельной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя.

В МИД РФ объявили женщину «неприемлемым лицом» и предложили ей покинуть территорию России в течение недели, пишет RT.

Кроме того, правоохранители обнаружили склад хранения контрабанды и изъяли более 40 тонн спиртных напитков стоимостью не менее $2 млн. Задержаны трое россиян, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкоголя. Возбуждено уголовное дело о контрабанде алкогольной продукции и приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

В конце октября ФСБ задержала участников организованной преступной группы, поставлявшей наркотики на Дальний Восток, напоминает «Свободная пресса». У злоумышленников — 36-летней жительницы Хабаровска и 32-летнего жителя Читы — изъяли более 6 килограммов запрещенных веществ, стоимость которых на черном рынке оценивается в 20 млн рублей.

