ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге под Челябинском
Трое граждан, попытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги в Челябинской области в ночь на воскресенье, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
Ранее Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) сообщила о ЧП на перегоне Супряк — Цемзавод: на участке загорелись релейный и батарейный шкафы. По предварительным данным, инциденты произошли из-за вмешательства посторонних лиц.
«Мы подтверждаем факт задержания граждан», — заявили в УФСБ.
Ранее ФСБ пресекла атаку Киева с применением начиненных взрывчаткой беспилотников на аэродром Северный в Ивановской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru