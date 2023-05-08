ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге под Челябинском

Трое граждан, попытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги в Челябинской области в ночь на воскресенье, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

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Ранее Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) сообщила о ЧП на перегоне Супряк — Цемзавод: на участке загорелись релейный и батарейный шкафы. По предварительным данным, инциденты произошли из-за вмешательства посторонних лиц.

«Мы подтверждаем факт задержания граждан», — заявили в УФСБ.

Ранее ФСБ пресекла атаку Киева с применением начиненных взрывчаткой беспилотников на аэродром Северный в Ивановской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаФСБЧелябинская Область

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