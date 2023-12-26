ФСБ совместно с таможней воспрепятствовала контрабанде свыше 200 госнаград СССР

Сотрудники ФСБ и таможенники совместными усилиями воспрепятствовали контрабанде свыше 200 госнаград времен СССР в Краснодарском крае. Об этом сообщило агентство ТАСС.

ФТС задержала инженера ОПК за контрабанду военной продукции

Отмечается, что контрабандистом оказался 59-летний житель Краснодара. Он попытался почтой отправить 29 медалей и орденов в Израиль. Заполняя документы, мужчина указали, что отправляет адресату подарки.

В квартире злоумышленника были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено более 200 знаков отличия, орденов и медалей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей, рыночная ценность которых — более 100 тысяч рублей. Среди изъятых госнаград — несколько орденов Ленина, более десяти оденов Отечественной войны, серебряная медаль РСФСР об окончании школы и редкие знаки отличия.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли в Санкт-Петербурге сто килограммов кокаина в прибывших из Бельгии контейнерах с бананами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СССРНаградыКонтрабанда

Горячие новости

Все новости

партнеры