ФСБ совместно с таможней воспрепятствовала контрабанде свыше 200 госнаград СССР

Отмечается, что контрабандистом оказался 59-летний житель Краснодара. Он попытался почтой отправить 29 медалей и орденов в Израиль. Заполняя документы, мужчина указали, что отправляет адресату подарки.

В квартире злоумышленника были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено более 200 знаков отличия, орденов и медалей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей, рыночная ценность которых — более 100 тысяч рублей. Среди изъятых госнаград — несколько орденов Ленина, более десяти оденов Отечественной войны, серебряная медаль РСФСР об окончании школы и редкие знаки отличия.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли в Санкт-Петербурге сто килограммов кокаина в прибывших из Бельгии контейнерах с бананами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

