ФСБ совместно с таможней воспрепятствовала контрабанде свыше 200 госнаград СССР
Сотрудники ФСБ и таможенники совместными усилиями воспрепятствовали контрабанде свыше 200 госнаград времен СССР в Краснодарском крае. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что контрабандистом оказался 59-летний житель Краснодара. Он попытался почтой отправить 29 медалей и орденов в Израиль. Заполняя документы, мужчина указали, что отправляет адресату подарки.
В квартире злоумышленника были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено более 200 знаков отличия, орденов и медалей.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей, рыночная ценность которых — более 100 тысяч рублей. Среди изъятых госнаград — несколько орденов Ленина, более десяти оденов Отечественной войны, серебряная медаль РСФСР об окончании школы и редкие знаки отличия.
Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли в Санкт-Петербурге сто килограммов кокаина в прибывших из Бельгии контейнерах с бананами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru