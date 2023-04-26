ФСБ раскрыла сеть колл-центров мошенников в Москве
Столичные сотрудники раскрыли сеть мошеннических колл-центров, занимавшихся выманиванием денег и пересылкой их на Украину, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств России, а также работниками банков. Мошенники обманом заставляли своих жертв переводить им деньги на банковские карты.
После этого мошенники снимали деньги через банкоматы и переводили их в криптовалюту. Далее награбленные средств переводили на Украину.
Следственный комитет России проводит проверку. Кадры задержания мошенников показывает «Радиоточка НСН».
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