ФСБ раскрыла сеть колл-центров мошенников в Москве

Столичные сотрудники раскрыли сеть мошеннических колл-центров, занимавшихся выманиванием денег и пересылкой их на Украину, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств России, а также работниками банков. Мошенники обманом заставляли своих жертв переводить им деньги на банковские карты.

После этого мошенники снимали деньги через банкоматы и переводили их в криптовалюту. Далее награбленные средств переводили на Украину.

Следственный комитет России проводит проверку. Кадры задержания мошенников показывает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / видео ФСБ
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