ФСБ раскрыла сеть колл-центров мошенников в Москве

Отмечается, что злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств России, а также работниками банков. Мошенники обманом заставляли своих жертв переводить им деньги на банковские карты.



После этого мошенники снимали деньги через банкоматы и переводили их в криптовалюту. Далее награбленные средств переводили на Украину.



Следственный комитет России проводит проверку. Кадры задержания мошенников показывает «Радиоточка НСН».

