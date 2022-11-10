ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — отметили в спецслужбе.

По данным ФСБ, мужчина является сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими. Злоумышленник планировал посеять панику среди местных жителей и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.

У задержанного изъяли пять самодельных зажигательных устройств, пишет РИА ФАН. Мужчину заключили под стражу, правоохранители разыскивают его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее ФСБ задержала в Херсонской области девять граждан Украины, которые готовили атаки на сотрудников областной военно-гражданской администрации, напоминает «Свободная пресса».

