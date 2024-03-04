ФСБ: Пострадавших при взрыве на железнодорожном мосту под Самарой нет
Хлопок произошел в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, о ЧП в городском округе Чапаевск стало известно 4 марта в 06:13 (05:13 мск).
«Жертв и пострадавших нет», — указали в ФСБ.
На месте инцидента находятся правоохранительные органы и специальные службы.
По данным Куйбышевской железной дороги, на перегоне Звезда-Чапаевск было совершено «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», отмечает РЕН ТВ. После инцидента несколько пассажирских поездов задержали, часть пригородных вывели из расписания.
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