ФСБ: По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли артудар

Попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы предотвратили 22 августа в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области

По данным ведомства, российские пограничники своевременно выявили ДРГ. Совместно с силами Минобороны и Росгвардии по вооруженной группе был нанесен массированный артиллерийский удар. Нарушения госграницы не допущено.

Накануне глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию региона, напоминает RT. Атаку успешно отбили российские военные.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры