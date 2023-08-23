ФСБ: По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли артудар
Попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы предотвратили 22 августа в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, российские пограничники своевременно выявили ДРГ. Совместно с силами Минобороны и Росгвардии по вооруженной группе был нанесен массированный артиллерийский удар. Нарушения госграницы не допущено.
Накануне глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию региона, напоминает RT. Атаку успешно отбили российские военные.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять детей отравились грибами в лагере в Ленобласти
- ФСБ: По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли артудар
- Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул должность
- Президент Португалии прибыл на Украину
- РЖД открыли сквозное движение по БАМу после ремонтных работ
- Британия выделит Украине около $244 млн на закупку ядерного топлива
- Фигуранты дела о диггерской экскурсии в Москве не признали вину
- Генерал США обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине
- ФСБ пресекла вывоз на Украину 100 икон
- Три человека погибли при повторном обстреле белгородского села Лавы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru