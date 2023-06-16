ФСБ обыскала военкоматы Екатеринбурга
Сотрудники ФСБ обыскали военкоматы Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Об этом сообщил портал URA.Ru со ссылкой на источник.
Отмечается, что к операции также был привлечен спецназ. Силовиками были изъяты личные дела призывников по факту неправомерного освобождения от призыва на военную службу и подозрению в получении взяток.
Правоохранители провели допрос нескольких врачей медкомиссии. Происходящее в региональном военкомате комментировать отказались.
Ранее МВД России подготовило проект приказа, согласно которому военнообязанных могут временно ограничить в правах по управлению транспортным средством в случае их неявки по повестке в военкомат. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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