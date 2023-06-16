ФСБ обыскала военкоматы Екатеринбурга

Отмечается, что к операции также был привлечен спецназ. Силовиками были изъяты личные дела призывников по факту неправомерного освобождения от призыва на военную службу и подозрению в получении взяток.

Правоохранители провели допрос нескольких врачей медкомиссии. Происходящее в региональном военкомате комментировать отказались.

Ранее МВД России подготовило проект приказа, согласно которому военнообязанных могут временно ограничить в правах по управлению транспортным средством в случае их неявки по повестке в военкомат. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

