ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Запорожской области агента СБУ

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, злоумышленник планировал использовать взрывное устройство. Сотрудники СБУ снабжали мужчину взрывчаткой и координировали его действия. При попытке задержания агент оказал вооруженное сопротивление силовикам и «ответными действиями был нейтрализован».

ФСБ обнаружила на месте происшествия пистолет Макарова, патроны и стреляные гильзы, оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее правоохранители задержали в Ленинградской области агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса, пишет «Свободная пресса».

