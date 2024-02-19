ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Запорожской области агента СБУ
Украинский агент, готовивший теракт в отношении одного из политиков, нейтрализован в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, злоумышленник планировал использовать взрывное устройство. Сотрудники СБУ снабжали мужчину взрывчаткой и координировали его действия. При попытке задержания агент оказал вооруженное сопротивление силовикам и «ответными действиями был нейтрализован».
ФСБ обнаружила на месте происшествия пистолет Макарова, патроны и стреляные гильзы, оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее правоохранители задержали в Ленинградской области агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru