ФСБ: более 740 килограммов черной икры изъяли из оборота в Хабаровском крае

Как отмечается, всего было изъято со складов и рефрижераторов 741 килограммов черной икры и около 11 тонн осетровых без документов. Рейды были проведены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Еврейской автономной области.

По предварительный оценке, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превышает 340 млн рублей. Следствием задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении преступления. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в России выявили 200 тонн «неустановленной» красной икры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



