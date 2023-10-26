ФСБ: более 740 килограммов черной икры изъяли из оборота в Хабаровском крае
Российскими пограничниками пресечена работа организованной группы лиц, причастной к незаконному обороту особо ценных водных биоресурсов в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе ФСБ России, передает ТАСС.
Как отмечается, всего было изъято со складов и рефрижераторов 741 килограммов черной икры и около 11 тонн осетровых без документов. Рейды были проведены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Еврейской автономной области.
По предварительный оценке, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превышает 340 млн рублей. Следствием задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении преступления. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее в России выявили 200 тонн «неустановленной» красной икры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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