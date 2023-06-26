Физика Голубкина приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, сообщает ТАСС.
По решению суда, учёному-физику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как и прочие дела по статье «госизмена», суд был закрытым из-за наличия секретных материалов.
Профессор МФТИ, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ЦАГИ Голубкин является автором более 120 научных работ, специализируется на аэродинамике и теплообмене летательных аппаратов.
Учёный был арестован в апреле 2021 года. По версии следствия, он передал тайные сведения коллегам из Нидерландов в рамках проекта «водородного самолета». Голубкин вину не признал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия выступила против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
- Клишас заявил, что в отдельном законе о ЧВК нет необходимости
- Певец Шарлот сжег российский паспорт на камеру
- В Венгрии отказались поддерживать санкции против российской атомной энергетики
- СМИ: В Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер»
- Миронов заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о ЧВК
- Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
- Лавров назвал бредом информацию о якобы намерении РФ подорвать Запорожскую АЭС
- СМИ: Евросоюз финансирует Украину через внебюджетный фонд
- Пригожина заметили в минском отеле Green City
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru