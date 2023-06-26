Физика Голубкина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, сообщает ТАСС.

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По решению суда, учёному-физику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как и прочие дела по статье «госизмена», суд был закрытым из-за наличия секретных материалов.

Профессор МФТИ, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ЦАГИ Голубкин является автором более 120 научных работ, специализируется на аэродинамике и теплообмене летательных аппаратов.

Учёный был арестован в апреле 2021 года. По версии следствия, он передал тайные сведения коллегам из Нидерландов в рамках проекта «водородного самолета». Голубкин вину не признал.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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