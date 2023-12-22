Еще два украинских БПЛА сбили над Брянской областью

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской областью в пятницу. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона

Как отметили в военном ведомстве, новая попытка Киева атаковать российскую территорию была пресечена около 11:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО ... БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.

Около 10 утра военные уничтожили над регионом два украинских дрона самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБрянская Область

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