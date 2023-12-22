Еще два украинских БПЛА сбили над Брянской областью
22 декабря 202312:25
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской областью в пятницу. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, новая попытка Киева атаковать российскую территорию была пресечена около 11:45 мск.
«Дежурными средствами ПВО ... БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.
Около 10 утра военные уничтожили над регионом два украинских дрона самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru