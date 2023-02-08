Эрдоган посетил эпицентр землетрясения в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган знакомится с ситуацией на месте землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает телеканал TRT Haber.
Сообщается, что Эрдоган посетил эпицентр событий в сопровождении ряда министров.
Днем ранее президент Турции заявил, что республика столкнулась с одной из крупнейших катастроф в мире. Землетрясение произошло в десяти провинциях, где проживают 13 миллионов человек. Число погибших возросло до почти семи тысяч.
В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.
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