Эрдоган посетил эпицентр землетрясения в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган знакомится с ситуацией на месте землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что Эрдоган посетил эпицентр событий в сопровождении ряда министров.

Днем ранее президент Турции заявил, что республика столкнулась с одной из крупнейших катастроф в мире. Землетрясение произошло в десяти провинциях, где проживают 13 миллионов человек. Число погибших возросло до почти семи тысяч.

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В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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