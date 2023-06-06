Экстренные службы заявили о разрушении половины пролетов Каховской ГЭС
Половина пролетов Каховской гидроэлектростанции разрушилась, обрушение продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.
Ранее стало известно, что в результате ударов была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, напоминает «Свободная пресса». Местные власти зафиксировали неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Сообщалось о разрушении 11 из 28 пролетов станции. Удар по ГЭС наносился, предположительно, из украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».
«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС», — отметили в экстренных службах.
Между тем после ЧП на гидроэлектростанции в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направили три оперативные группы спасателей МЧС РФ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нижегородской области два человека погибли после отравления сидром
- В ряде населенных пунктов Новокаховского городского округа началась эвакуация
- Певец Юрий Антонов опроверг слухи о госпитализации после сердечного приступа
- Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен
- Пушилин заявил, что ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области
- Бойцы группировки «Восток» отбили атаку ВСУ и уничтожили 17 танков
- Аксенов: Из-за разрушения Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет
- Экстренные службы заявили о разрушении половины пролетов Каховской ГЭС
- Вода продолжает подниматься до десяти метров в районе поврежденной Каховской ГЭС
- Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие часы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru