Экстренные службы заявили о разрушении половины пролетов Каховской ГЭС

Ранее стало известно, что в результате ударов была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, напоминает «Свободная пресса». Местные власти зафиксировали неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Сообщалось о разрушении 11 из 28 пролетов станции. Удар по ГЭС наносился, предположительно, из украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».

«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС», — отметили в экстренных службах.

Между тем после ЧП на гидроэлектростанции в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направили три оперативные группы спасателей МЧС РФ, пишет RT.

