Эксперт ООН рассказал об опасности взрыва в новосибирском вирусологическом центре

«Говорить об опасности данного инцидента сложно, так как доподлинно не известно - велась ли там работа с опасными бактериями и вирусами. Если да, то могут быть утечки. Есть лаборатории, которые работают в открытом режиме, а есть закрытые корпуса. В последних, соблюдается особая герметичность – шлюзовые камеры, мощные вытяжки, лифты. Введены очень высокие меры безопасности и, чтобы их пройти нужно полностью сменить свою одежду на комплект химической безопасности, а перед этим досконально вымыться в душе на территории организации. Только после прохождения всех этапом, можно попасть в зону, где работают с особо-опасными возбудителями. Если взрыв связан с подобным корпусом, то это может быть очень опасно», - сказал Игорь Никулин.

После ликвидации возгорания, глава наукограда Кольцово, где располагается "Вектор", заявил, что опасных для жизни людей веществ в помещении на момент взрыва не было. В результате ЧП пострадал сотрудник подрядной организации.

Напомним, в мае 2019 года на химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека и ещё один пострадал. В эфире НСН военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве.



