Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки

Как отметили в ведомстве, в начале октября чиновник и бизнесмен, занимавший пост замгендиректора муниципального предприятия, стали фигурантами дела о получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022-2023 годах подозреваемые брали взятки от подрядных организаций во время реализации инвестпроекта по реконструкции теплосетей города. Общее финансирование проекта — более 800 млн рублей.

В СК подчеркнули, что предприниматель арестован, ему предъявили обвинение. При этом экс-замглавы Рыбинска скрылся и был объявлен в федеральный розыск, обвинение фигуранту предъявили заочно.

«На территории Российской Федерации обвиняемый был задержан ... Он доставлен в следственный отдел, где с фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — отметили в Следкоме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, задержанный экс-чиновник из Рыбинска — замглавы по городскому хозяйству Иван Дубино. Обвиняемым вменяют получение взятки в размере 3 млн рублей.

