Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки
Бывшего замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Как отметили в ведомстве, в начале октября чиновник и бизнесмен, занимавший пост замгендиректора муниципального предприятия, стали фигурантами дела о получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022-2023 годах подозреваемые брали взятки от подрядных организаций во время реализации инвестпроекта по реконструкции теплосетей города. Общее финансирование проекта — более 800 млн рублей.
В СК подчеркнули, что предприниматель арестован, ему предъявили обвинение. При этом экс-замглавы Рыбинска скрылся и был объявлен в федеральный розыск, обвинение фигуранту предъявили заочно.
«На территории Российской Федерации обвиняемый был задержан ... Он доставлен в следственный отдел, где с фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — отметили в Следкоме.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, задержанный экс-чиновник из Рыбинска — замглавы по городскому хозяйству Иван Дубино. Обвиняемым вменяют получение взятки в размере 3 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В выходные в Москве похолодает до -6 градусов
- Илон Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в Евросоюзе
- Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса
- Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки
- Нападающий «Милана» Робак пропал в Швеции
- Работа Русских домов в Палестине и Израиле приостановлена
- Власти Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
- «Замаскированное» приложение «Тинькофф-банка» появилось в App Store
- В Запорожье погиб знаменитый ополченец Бабай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru