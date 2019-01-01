Экс-супруга погибшего в Подмосковье пилота узнала о ЧП из новостей

Бывшая супруга погибшего в Подмосковье пилота узнала о случившемся из новостей. Как отмечает телеканал «360», женщина высказала версию о том, что с официальные лица не спешат связываться с ней из-за того, что не так давно супруги оформили развод. При этом в официальном браке они прожили двадцать пять лет.

Бывшая жена Игоря Никитина отметила, что, несмотря на расставание, он продолжали периодически общаться. Она подчеркнула, что вся жизнь её экс-супруга состояла из полётов, и причиной, по которой они приняли решение расстаться, как раз и стали длительные командировки.

Напомним, жесткая посадка вертолета Robinson произошла в Подмосковье, под Солнечногорском, вечером 14 июля. Пилот Игорь Никитин обладал колоссальным опытом — он даже обучал управлению дельталетом Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра.

В результате ЧП погибли два человека - пилот и пассажир. На сайте подмосковного МЧС сообщается, что после крушения вертолета возгорания не последовало.

Добавим, вертолет взлетел с территории плaнерного клубa в деревне Шевлино, которая находится на берегу Истринского водохранилища. Чтобы предотвратить крушение вертолета, пилот пытaлся посaдить борт, однaко вертолет удaрился о землю и рaзвaлился, уточняет АГН Москва.



