Экс-сотруднику генконсульства США Шонову продлили арест
29 августа 202321:47
Лефортовский суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову на три месяца, сообщает ТАСС.
Ранее он признал вину в сборе данных о спецоперации на Украине. Таким образом, Шонов будет находиться под арестом до 23 ноября.
По данным ФСБ, мужчина с сентября собирал данные о мобилизации в российских регионах, и также влиянии сложившихся проблем на протестную активность перед выборами президента в следующем году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru