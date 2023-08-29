Экс-сотруднику генконсульства США Шонову продлили арест

Военные РФ нанесли ответный удар по обстрелявшим брянский поселок ВСУ

США подготовили новый пакет военной помощи Украине

Отставка Генконсула РФ в Казахстане не связана с его заявлением о проблемах с русским языком

Число отравившихся шаурмой в Москве превысило 50 человек

Самсонова и Медведев вышли во второй круг US Open