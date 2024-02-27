Экс-руководитель НПО «Космос» Черняков умер в Москве

Юристы уточнили, что им стало известно о произошедшем от родственников Чернякова. Отмечается, что бизнесмен почувствовал недомогание в минувшие выходные. Его поместили в ЦКБ, где врачи диагностировали у Чернякова инсульт. Впоследствии 64-летний предприниматель умер в реанимации.

Планируется, что Чернякова похоронят 28 февраля. Церемония прощания состоится в ЦКБ.

Ранее сообщалось, что известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова.

