Экс-руководитель НПО «Космос» Черняков умер в Москве
Бывший руководитель НПО «Космос» Андрей Черняков умер от инсульта в Москве. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
Юристы уточнили, что им стало известно о произошедшем от родственников Чернякова. Отмечается, что бизнесмен почувствовал недомогание в минувшие выходные. Его поместили в ЦКБ, где врачи диагностировали у Чернякова инсульт. Впоследствии 64-летний предприниматель умер в реанимации.
Планируется, что Чернякова похоронят 28 февраля. Церемония прощания состоится в ЦКБ.
Ранее сообщалось, что известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru