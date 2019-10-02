Экс-кандидат в Мосгордуму открыл стрельбу по напавшим на него неизвестным
Неизвестные попытались напасть на бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дениса Меркулова. Как сообщает РИА ФАН, произошло это в его собственном подъезде поздно вечером - через пару дней после публикации интервью с Меркуловым, в котором он обвинил оппозиционно настроенного блогера Рустама Билялова в обмане.
По утверждению Меркулова, активист взял у него деньги для записи предвыборного ролика, однако так ничего не сделал. После чего блогер начал поливать грязью кандидата в соцсетях. По словам Меркулова он отпугнул пятерых нападавших травматическим пистолетом, сделав несколько предупредительных выстрелов.
В качестве одной из версий происшедшего бывший кандидат рассматривает попытку припугнуть его после обличительного интервью. Он рассказал о поступавших в его адрес угрозах.
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