Экс-кандидат в Мосгордуму открыл стрельбу по напавшим на него неизвестным

Неизвестные попытались напасть на бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дениса Меркулова. Как сообщает РИА ФАН, произошло это в его собственном подъезде поздно вечером - через пару дней после публикации интервью с Меркуловым, в котором он обвинил оппозиционно настроенного блогера Рустама Билялова в обмане.

По утверждению Меркулова, активист взял у него деньги для записи предвыборного ролика, однако так ничего не сделал. После чего блогер начал поливать грязью кандидата в соцсетях. По словам Меркулова он отпугнул пятерых нападавших травматическим пистолетом, сделав несколько предупредительных выстрелов.

В качестве одной из версий происшедшего бывший кандидат рассматривает попытку припугнуть его после обличительного интервью. Он рассказал о поступавших в его адрес угрозах.

