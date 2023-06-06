Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей
ФСБ задержала бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, его обвиняют в хищении 26,5 миллиона рублей, эти средства должны были быть выплачены сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. О задержании сообщили в Следственном комитете России.
Мужчине вменяется присвоение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, против чиновника возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что хищения совершались в период с сентября прошлого года по апрель. В данный момент чиновник находится под стражей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области
- АТОР: неделя отдыха в Турции обойдётся россиянам летом в 150–200 тысяч рублей
- Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС
- Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте
- Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах
- Более 50 автобусов для эвакуации жителей прибыли в прибрежные районы Херсонской области
- Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей
- В Британии назвали военным преступлением подрыв Каховской ГЭС
- Собянин объявил о старте нового этапа проекта «Списанные книги»
- Власти Херсонской области эвакуируют жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru