Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей

Новую Каховку затопило после обрушения Каховской ГЭС После разрушения Каховской ГЭС опасности для Запорожской АЭС нет, считает эксперт по радиационной безопасности Владимир Кузнецов Москва и Киев возлагают вину друг на друга за обрушение ГЭС Опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата выявили в «Мистере Сидре»