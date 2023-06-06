Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей

ФСБ задержала бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, его обвиняют в хищении 26,5 миллиона рублей, эти средства должны были быть выплачены сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. О задержании сообщили в Следственном комитете России.

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Мужчине вменяется присвоение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, против чиновника возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что хищения совершались в период с сентября прошлого года по апрель. В данный момент чиновник находится под стражей.

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