Двое школьников погибли под обвалом снега на Урале

Трагедия в Оренбургской области – там двое подростков погибли под обвалившимся снегом с породой. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. ЧП случилось в городе Гай. По данным следствия, двое 13-летних школьников днём отпросились у родителей и отправились гулять к отвалам местного горно-обогатительного комбината.

Спустя три часа родители забили тревогу. Веером по местному времени тела подростков нашли под осыпью искусственного отвала породы, смешанной со снегом.

В отношении родителей может быть возбуждено уголовное дело за невнимательное наблюдение за детьми, отмечает Газета.ру.

