Двое россиян обвиняются во взрывах в Белоруссии

Уточняется, что информацию об аресте российских граждан подтвердил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Сергей Аряев.

Напомним, что чрезвычайное происшествие с салютом произошло во время празднования Дня независимости в Минске. По данным Министерства обороны Белоруссии, фейерверки были закуплены в российской компании ОАО «Пиро-Росс». 4 июля полицейские задержали двух представителей компании, писал RT. Их обвиняют в нaрушении прaвил обрaщения с взрывоопaсными веществaми, повлекшее по неосторожности смерть человекa. Глaвa Следственного комитетa Белоруссии Ивaн Носкевич зaявил, что зaдержaнные сотрудничaют со следствием.

Ранее НСН сообщала, что следователи возбудили уголовное дело после взрывов пиротехники в Минске, в результате которых скончалась женщина. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте СК Республики Беларусь. Сотрудники ведомства рассматривают несколько версий произошедшего. В их числе, неисправность салютных установок и изделий, а также неправильная эксплуатация салютных установок.

