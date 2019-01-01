Двое россиян обвиняются во взрывах в Белоруссии
Белорусские правоохранительные органы предъявили обвинение двум гражданам России. Им предъявлено обвинение по делу о взрывах фейерверков во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Как сообщает Ura.ru, тогда в результате инцидента погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.
Уточняется, что информацию об аресте российских граждан подтвердил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Сергей Аряев.
Напомним, что чрезвычайное происшествие с салютом произошло во время празднования Дня независимости в Минске. По данным Министерства обороны Белоруссии, фейерверки были закуплены в российской компании ОАО «Пиро-Росс». 4 июля полицейские задержали двух представителей компании, писал RT. Их обвиняют в нaрушении прaвил обрaщения с взрывоопaсными веществaми, повлекшее по неосторожности смерть человекa. Глaвa Следственного комитетa Белоруссии Ивaн Носкевич зaявил, что зaдержaнные сотрудничaют со следствием.
Ранее НСН сообщала, что следователи возбудили уголовное дело после взрывов пиротехники в Минске, в результате которых скончалась женщина. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте СК Республики Беларусь. Сотрудники ведомства рассматривают несколько версий произошедшего. В их числе, неисправность салютных установок и изделий, а также неправильная эксплуатация салютных установок.
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