Двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области
Двое детей самостоятельно покинули оздоровительный лагерь под Новосибирском, пропавших ищут. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.
«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», — цитирует Орлова ТАСС.
Специалисты начали оперативно-разыскные мероприятия, пишет Ura.ru. Как отметили в региональном ГУ МЧС, поиском занимаются полицейские.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, пропавшие дети — девочки 2006 и 2009 годов рождения. Они состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее неоднократно покидали место жительства.
Ранее трое детей пропали в Приморье, несовершеннолетние ушли на реку Арсеньевка в Яковлевском районе и не вернулись. Позже сотрудники МЧС и волонтеры обнаружили тела детей. Известно, что погибшие пытались помочь начавшему тонуть мальчику, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru