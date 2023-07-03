Двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», — цитирует Орлова ТАСС.

Специалисты начали оперативно-разыскные мероприятия, пишет Ura.ru. Как отметили в региональном ГУ МЧС, поиском занимаются полицейские.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, пропавшие дети — девочки 2006 и 2009 годов рождения. Они состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее неоднократно покидали место жительства.

Ранее трое детей пропали в Приморье, несовершеннолетние ушли на реку Арсеньевка в Яковлевском районе и не вернулись. Позже сотрудники МЧС и волонтеры обнаружили тела детей. Известно, что погибшие пытались помочь начавшему тонуть мальчику, сообщает РЕН ТВ.

