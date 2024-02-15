Движение по трем улицам в Москве перекрыли из-за пожара в здании «Известия холл»

По данным ведомства, из-за ЧП были перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца, одна полоса по Большому Путинковскому переулку. Позже стало известно о прекращении движения по переулку, а также по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2.

Ранее в Москве загорелось здание «Известия холл» на Пушкинской площади, пишет Ura.ru. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1500 кв. м. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, пожар частично локализовали.

