Движение по трем улицам в Москве перекрыли из-за пожара в здании «Известия холл»
Движение по нескольким улицам в центре Москвы перекрыли из-за пожара на внутридворовой территории концертного зала «Известия холл». Об этом сообщил столичный Дептранс.
По данным ведомства, из-за ЧП были перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца, одна полоса по Большому Путинковскому переулку. Позже стало известно о прекращении движения по переулку, а также по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2.
Ранее в Москве загорелось здание «Известия холл» на Пушкинской площади, пишет Ura.ru. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1500 кв. м. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, пожар частично локализовали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru