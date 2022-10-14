Два шахтера погибли при взрыве в шахте в Турции
14 октября 202221:59
Как минимум два горняка погибли при взрыве в шахте в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Не менее 20 горняков пострадали.
Ранее сообщалось, что в шахте находятся 87 шахтеров. По предварительным данным, произошел взрыв метана.
На месте продолжают работать экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru