Два шахтера погибли при взрыве в шахте в Турции

Как минимум два горняка погибли при взрыве в шахте в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Не менее 20 горняков пострадали.

Ранее сообщалось, что в шахте находятся 87 шахтеров. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Турция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры