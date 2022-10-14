Два шахтера погибли при взрыве в шахте в Турции

Как минимум два горняка погибли при взрыве в шахте в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Не менее 20 горняков пострадали.

Ранее сообщалось, что в шахте находятся 87 шахтеров. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

На месте продолжают работать экстренные службы.