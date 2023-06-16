Два ребенка погибли в автоаварии в Ставропольском крае

В Туркменском районе Ставропольского края произошла автоавария, в которой погибли три человека, сообщает «РЕН ТВ».

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Происшествие случилось на трассе Журавлевское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч, там столкнулись две легковушки.

В ДТП пострадали пять человек, трое из них погибли. Среди жертв – двое детей.

Причины столкновения не установлены.

Ранее в Мурманской области перевернулся автобус с 25 пассажирами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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