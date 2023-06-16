Два ребенка погибли в автоаварии в Ставропольском крае
16 июня 202300:01
В Туркменском районе Ставропольского края произошла автоавария, в которой погибли три человека, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествие случилось на трассе Журавлевское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч, там столкнулись две легковушки.
В ДТП пострадали пять человек, трое из них погибли. Среди жертв – двое детей.
Причины столкновения не установлены.
Ранее в Мурманской области перевернулся автобус с 25 пассажирами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два ребенка погибли в автоаварии в Ставропольском крае
- Рогов: ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра
- Кабмин спрогнозировал рост зарплат воспитателей детсадов на 30%
- Сальдо сообщил о попытке покушения
- Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
- СМИ: в офисе Зеленского обсуждают снятие Кличко с поста мэра
- Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси попала под обстрел
- Экс-разведчик Риттер: техника НАТО сделала ВСУ слабее
- СМИ: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
- Шварценеггер выразил желание баллотироваться в президенты США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru