Два пассажирских теплохода столкнулись в подмосковной Яхроме

Отмечается, что столкновение произошло на канале имени Москвы. Один из кораблей слишком приблизился к другому.

Очевидцы отметили, что избежать столкновения было невозможно. Никто из находившихся на теплоходах туристов не пострадал.

Ранее яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море возле Керчи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

