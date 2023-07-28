Два пассажирских теплохода столкнулись в подмосковной Яхроме

Пассажирские теплоходы «Пушкин» и «Георгий Жуков» столкнулись в подмосковной Яхроме 28 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Москва 24».

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Отмечается, что столкновение произошло на канале имени Москвы. Один из кораблей слишком приблизился к другому.

Очевидцы отметили, что избежать столкновения было невозможно. Никто из находившихся на теплоходах туристов не пострадал.

Ранее яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море возле Керчи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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