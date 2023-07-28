Два пассажирских теплохода столкнулись в подмосковной Яхроме
28 июля 202316:36
Пассажирские теплоходы «Пушкин» и «Георгий Жуков» столкнулись в подмосковной Яхроме 28 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Москва 24».
Отмечается, что столкновение произошло на канале имени Москвы. Один из кораблей слишком приблизился к другому.
Очевидцы отметили, что избежать столкновения было невозможно. Никто из находившихся на теплоходах туристов не пострадал.
Ранее яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море возле Керчи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru