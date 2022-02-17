Два пассажира метро в Москве избили двух полицейских

Два пассажира столичного метро избили двух полицейских в ответ на просьбу пройти установление личности. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на станции метро «Тульская».

Отмечается, что один из полицейских получил удар ногой по телу, другой - удары рукой по голове. Одни из подозреваемых был задержан на месте происшествия, второго разыскивает полиция.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». По этой статье предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.




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ТЕГИ:Московское Метро
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