Два пассажира метро в Москве избили двух полицейских
Два пассажира столичного метро избили двух полицейских в ответ на просьбу пройти установление личности. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на станции метро «Тульская».
Отмечается, что один из полицейских получил удар ногой по телу, другой - удары рукой по голове. Одни из подозреваемых был задержан на месте происшествия, второго разыскивает полиция.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». По этой статье предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.
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