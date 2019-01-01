Два человека погибли в ДТП на севере Москвы

В районе дома 4 по Лихоборской набережной в районе Головинский произошло ДТП с участием грузового КамАЗа и легкового автомобиля Lada, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.

В результате аварии погибли два человека и еще один пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

