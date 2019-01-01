Происшествия
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.
Два человека погибли в ДТП на севере Москвы
11 июля23:40
В районе дома 4 по Лихоборской набережной в районе Головинский произошло ДТП с участием грузового КамАЗа и легкового автомобиля Lada, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.
В результате аварии погибли два человека и еще один пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП