Два человека погибли в автоаварии с бензовозом в Самарской области

Водитель и пассажир автомобиля Renault погибли в дорожно-транспортном происшествии с бензовозом в Самарской области, сообщает «РЕН ТВ».

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Водитель большегруза госпитализирован. Предварительно бензовоз выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, после чего столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Повреждения получил третий автомобиль - Toyota Land Cruiser 200. На месте ДТП вспыхнул пожар.

Ранее стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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