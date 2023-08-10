Два человека погибли в автоаварии с бензовозом в Самарской области
10 августа 202300:32
Водитель и пассажир автомобиля Renault погибли в дорожно-транспортном происшествии с бензовозом в Самарской области, сообщает «РЕН ТВ».
Водитель большегруза госпитализирован. Предварительно бензовоз выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, после чего столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Повреждения получил третий автомобиль - Toyota Land Cruiser 200. На месте ДТП вспыхнул пожар.
Ранее стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru