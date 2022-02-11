Два человека погибли при обрушении забора строящегося ТЦ в Подмосковье
В Подмосковье произошло обрушение бетонного забора строящегося торгового комплекса, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
Инцидент произошел в поселке Селятино. Два человека, оказавшись под завалами, скончались на месте происшествия.
Отмечается, что спасатели продолжают поиски еще двух человек.
Ранее сообщалось, что крыша актового зала обрушилась в одной из школ Пушкинского городского округа Московской области. Детей на момент происшествия в школе не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Канаду парализовали протесты дальнобойщиков
- Израиль объявил об эвакуации своих граждан из Украины
- Электричка насмерть сбила ребенка в Петербурге
- МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Украину
- РФ даст ответ на запрос Киева по военной деятельности в ближайшее время
- СМИ: Байден опасается обострения кризиса на Украине
- Суд арестовал мигрантов, убивших продавщицу магазина в Подмосковье
- В США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину
- СМИ: В ЛДПР «начали делить деньги и должности» на срочном совещании
- Глава Минобороны Британии назвал конструктивными переговоры в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru