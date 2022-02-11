Два человека погибли при обрушении забора строящегося ТЦ в Подмосковье

В Подмосковье произошло обрушение бетонного забора строящегося торгового комплекса, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Селятино. Два человека, оказавшись под завалами, скончались на месте происшествия.

Отмечается, что спасатели продолжают поиски еще двух человек.

Ранее сообщалось, что крыша актового зала обрушилась в одной из школ Пушкинского городского округа Московской области. Детей на момент происшествия в школе не было.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Подмосковье
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