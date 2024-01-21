Дроны-камикадзе атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атакам беспилотников-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Пострадавших нет. В хуторе балки в результате атаки загорелся экскаватор, в Терезовке целью был гражданский автомобиль, рассказал Гладков.

По словам губернатора, на места прибыли сотрудники оперативных служб.

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над Тульской областью. Еще один дрон перехватили над Орловской областью, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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