Дроны-камикадзе атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области
Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атакам беспилотников-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет. В хуторе балки в результате атаки загорелся экскаватор, в Терезовке целью был гражданский автомобиль, рассказал Гладков.
По словам губернатора, на места прибыли сотрудники оперативных служб.
В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над Тульской областью. Еще один дрон перехватили над Орловской областью, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru