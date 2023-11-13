Дрон ВСУ сбросил взрывчатку около села в Курской области
13 ноября 202313:40
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента пострадал мужчина. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ. Сейчас врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь.
Ранее в Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru