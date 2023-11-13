Дрон ВСУ сбросил взрывчатку около села в Курской области

По его словам, в результате инцидента пострадал мужчина. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ. Сейчас врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

Ранее в Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника, сообщает RT.

