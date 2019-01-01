Дочь убитой в Подмосковье женщины находится в больнице

Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке 25-летней женщины находится в больнице под присмотром тети, сообщает РИА «Новости».

Резонансное убийство произошло днем в Раменском. Подозреваемый в преступлении задержан.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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