Дочь убитой в Подмосковье женщины находится в больнице
25 июля23:22
Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке 25-летней женщины находится в больнице под присмотром тети, сообщает РИА «Новости».
Резонансное убийство произошло днем в Раменском. Подозреваемый в преступлении задержан.
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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Убийства
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